Соглашения по транспорту зерна, которые ООН и Турция заключили при посредничестве в июле помогают России сбалансировать экономику внутри страны.

Корабль за кораблем, груженные зерном, отплывали из Украины после того, как почти на полгода застряли в черноморских портах страны. Более спокойно, параллельная сделка военного времени удовлетворила требования Москвы расчистить путь для поставок пшеницы в мир, стимулируя отрасль, жизненно важную для российской экономики, которая оказалась в ловушке более широких санкций.

Российская и украинская пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечное масло важны для стран Азии, Африки и Ближнего Востока, где выживание миллионов людей зависит от субсидируемого хлеба. Поскольку война привела к резкому росту цен на продовольствие и энергоносители, миллионы людей оказались в нищете или на грани голода.

Две сделки, которые ООН и Турция заключили при посредничестве в прошлом месяце, чтобы разблокировать поставки продовольствия, зависят друг от друга: одна защищает суда, экспортирующие украинское зерно через Черное море, а другая гарантирует России, что ее продовольствие и удобрения не попадут под санкции, защищая один из столпов ее экономики и помогая ослабить опасения. страховщики и банки.