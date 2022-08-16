Кулеба признался, что его семья выехала заграницу после 24 февраля
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его дети, домашние питомцы и родители не находятся в Украине.
Глава Украинского МИД Дмитрий Кулеба 15 августа во время интервью Дмитрию Гордону в Киеве заявил, что его семья уехала из страны в ночь с 24 на 25 февраля.
Он был в командировке и в момент, когда его дети, родители, собаки уезжали из страны, от пересекал границу.
Кулеба сказал, что встретился с семьей, обнял их и поцеловал. В своем интервью он рассказал о своей встрече с Джозефом Байденом в феврале 2022 года.
Кулеба утверждает, что разговор был душевным, Байден призвал Кулебу заботиться о своих детях.
Кулеба заявил, что самым сложным моментом в его работе было убедить Европу отключить банки РФ от SWIFT.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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