Сюрстремминг – кулинарная гордость шведов, которую называют одним из самых экстремальных деликатесов Европы

Это квашеная сельдь или салака. Намного реже – омуль. Деликатес продается в виде консервов.

Почти каждый шведский ресторан предоставляет посетителям возможность полакомиться гастрономическим изыском со средневековыми корнями.

Между тем сюрстремминг частенько сравнивают с подгнившей рыбой.

Тому есть основания: Деликатес выделяет специфический аромат сероводорода, что заставляет едоков опасаться последствий его употребления.

Опубликовано: Антон Райт

 

 





 

 

 

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