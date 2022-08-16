Сюрстремминг – кулинарная гордость шведов, которую называют одним из самых экстремальных деликатесов Европы
Это квашеная сельдь или салака. Намного реже – омуль. Деликатес продается в виде консервов.
Почти каждый шведский ресторан предоставляет посетителям возможность полакомиться гастрономическим изыском со средневековыми корнями.
Между тем сюрстремминг частенько сравнивают с подгнившей рыбой.
Тому есть основания: Деликатес выделяет специфический аромат сероводорода, что заставляет едоков опасаться последствий его употребления.
Опубликовано: Антон Райт
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