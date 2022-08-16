Сюрстремминг – кулинарная гордость шведов, которую называют одним из самых экстремальных деликатесов Европы

Это квашеная сельдь или салака. Намного реже – омуль. Деликатес продается в виде консервов.

Почти каждый шведский ресторан предоставляет посетителям возможность полакомиться гастрономическим изыском со средневековыми корнями.

Между тем сюрстремминг частенько сравнивают с подгнившей рыбой.

Тому есть основания: Деликатес выделяет специфический аромат сероводорода, что заставляет едоков опасаться последствий его употребления.