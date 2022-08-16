Ирена Сендлерова польская героиня времен нацисткой оккупации Варшавы
Превратила работу в спасательную операцию. На заре 1940 года девушка устроилась медсестрой.
Гитлеровцы боялись эпидемий, поэтому разрешали работникам здравоохранения беспрепятственно помещать еврейские гетто.
На территории резервации Ирена Сендлерова ухаживала за больными ребятами, что позволило спасти около 2500 еврейских детей.
Ирена Сендлерова выносила малышей на дне сумки для инструментов.
Осенью 1943 года активистку-героиню арестовали, а затем приговорили к расстрелу.
Избежать казни позволила заоблачная взятка. Конвоиры тайно вывели девушку из тюрьмы.
Опубликовано: Антон Райт
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