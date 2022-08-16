В США разработана технология способная спасти экологию от "опасного углерода"

Технология, называемая улавливанием и хранением углерода, получила удачное название. Предполагается, что он улавливает выбросы углекислого газа из промышленных источников и закачивает их глубоко под землю.

Это был большой выигрыш в климатических положениях Закона о снижении инфляции, принятого Конгрессом на прошлой неделе.

Технология, известная как C.C.S., также позволяет продолжать добычу нефти и природного газа в то время, когда мир должен покончить с зависимостью от ископаемого топлива.

Закон о снижении инфляции, который, по словам президента Байдена, он подпишет на этой неделе, делает больше для сокращения использования ископаемого топлива и борьбы с изменением климата, чем любое предыдущее законодательство, расширяя использование возобновляемых источников энергии, электромобилей, тепловых насосов и многого другого. Но закон также содержит контрпродуктивную трату денег, поддерживаемых промышленностью ископаемого топлива, на субсидирование C.C.S.

Пятнадцать лет назад, до того, как стоимость возобновляемых источников энергии резко упала, улавливание углерода казалось хорошей идеей.