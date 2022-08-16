Мороженое от Фиделя: как работает кафе в Гаване, открытое с подачи кубинского вождя
Вот уже больше чем полвека «Коппелия» радует жителей и гостей острова Свободы холодными лакомствами по ценам, которые не меняются.
В Гаване немало достопримечательностей, одна из них - легендарный Дворец мороженого на тысячу мест. К его созданию приложил руку сам Фидель Кастро, который просто обожал мороженое.
Строительство здания доверили архитектору Марио Жирону, а назвали Coppelia: в честь любимого балета кубинского лидера.
Открылось оно 4 июня 1966 года в Гаване, и вкус подаваемого там мороженого оценили даже американские гурманы.
Свою популярность кафе сохраняет по сей день. Еще летом 1966 года Кастро установил здесь народные ценники – 1 песо за шарик. Такие цены сохраняются поныне.
И гаванцы, и иностранцы выстраиваются за лакомством в очередь вот уже более, чем полвека.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Мороженое от Фиделя: как работает кафе в Гаване, открытое с подачи кубинского вождя
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