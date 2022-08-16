Мороженое от Фиделя: как работает кафе в Гаване, открытое с подачи кубинского вождя

Вот уже больше чем полвека «Коппелия» радует жителей и гостей острова Свободы холодными лакомствами по ценам, которые не меняются.

В Гаване немало достопримечательностей, одна из них - легендарный Дворец мороженого на тысячу мест. К его созданию приложил руку сам Фидель Кастро, который просто обожал мороженое.

Строительство здания доверили архитектору Марио Жирону, а назвали Coppelia: в честь любимого балета кубинского лидера.

Открылось оно 4 июня 1966 года в Гаване, и вкус подаваемого там мороженого оценили даже американские гурманы.

Свою популярность кафе сохраняет по сей день. Еще летом 1966 года Кастро установил здесь народные ценники – 1 песо за шарик. Такие цены сохраняются поныне.

И гаванцы, и иностранцы выстраиваются за лакомством в очередь вот уже более, чем полвека.