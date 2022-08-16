Форд заставлял сотрудников заводов выкрашивать углы цехов белой краской
Небезызвестный американский автопроизводитель Генри Форд заставлял сотрудников его заводов регулярно выкрашивать углы цехов белой краской.
Работников удивляла инициатива босса, но распоряжение они выполняли.
Невзирая на кажущуюся абсурдность, идея заокеанского бизнес-новатора имела важнейшее значение.
На заре автомобилестроения в заводских цехах господствовал бардак. Причиной стало отсутствие какой-либо дисциплины.
Нередко сборщики стаскивали хлам в углы производственных помещений. Генри Форд нашел гениальный выход.
Регулярное окрашивание углов цеха белой краской позволяло поддерживать относительный порядок.
Опубликовано: Антон Райт
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