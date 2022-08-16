Кулеба заявил, что некоторые страны Запада ждут капитуляции Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что некоторые государства на Западе ожидают поражения Киева.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба 15 августа признался, что ряд стран-союзников США ожидает поражения России.

В интервью знаменитому журналисту Дмитрию Гордону он сказал, что у него западные чиновники спрашивают, сколько еще продержится Украина.

Он сказал, что это неправильный взгляд, на самом деле нужно спрашивать, как помочь Украине, чтобы она победила Путина.

Он обвинил некоторых западных коллег в том, что они ждут, пока Украина «завалится», чтобы проблема исчезла сама.

Кулеба призвал Запад не бояться Путина, и добавил, что его можно побеждать, если нет страха перед ним.