NI: троим иностранным военным донецкий суд приговорил смертную казнь из-за обвинения в ‘наемничестве’
В Донецкой области состоялся суд над тремя наемными военными, которые воевали от лица Украины. Троим из пятерых человек грозит смертная казнь.
В контролируемой Россией Донецкой области на востоке Украины суд предъявил обвинения пятерым иностранным гражданам как “наемникам”, троим из которых теперь грозит смертная казнь.
Пятеро — швед Матиас Густафссон, хорват Векослав Пребег и британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл — не признали себя виновными по обвинению в наемничестве. Суд не имеет международного признания.
“Суд должен разъяснить, что обвинение против Густафссона, Пребега и Хардинга предусматривает смертную казнь”, - заявил судья во время слушания, сообщает российское СМИ ТАСС.
Министерства иностранных дел Швеции, Хорватии и Великобритании не были немедленно доступны для комментариев.
Опубликовано: Силивончик Алина
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