SOLENKA.INFO: Максу Барских запретили въезд на Украину после исполнения песен на русском языке

Украинские власти запретили Максу Барских въезд на территорию Украины из-за того, что он поет песни на русском языке.

Украинский певец Макс Барских очень дерзко раскритиковал спецоперацию России на Украине, чем вызвал бурный ажиотаж. В России для него были открыты все границы, там он зарабатывал большие денежные средства, был любим и знаменит. Теперь ему запретили въезд на территорию России на 50 лет.

Теперь же певец выступает со своими концертами в странах Прибалтики. Естественно большая часть репертуара у Макса русскоязычная, хотя раньше он грозился, что больше не будет песни исполнять на русском языке.

Певец, видимо, не замывался о дальнейших последствиях этого опрометчивого поступка. Украинский народ взбунтовался и теперь его обвинили в измене Украине, а это значит, что въезд на территорию родной страны ему запрещен.

Барских не единственный певец, который выступает на русском языке. Певица Светлана Лобода недавно выступила в США с репертуаром на русском языке.