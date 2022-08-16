SOLENKA.INFO: Максу Барских запретили въезд на Украину после исполнения песен на русском языке
Украинские власти запретили Максу Барских въезд на территорию Украины из-за того, что он поет песни на русском языке.
Украинский певец Макс Барских очень дерзко раскритиковал спецоперацию России на Украине, чем вызвал бурный ажиотаж. В России для него были открыты все границы, там он зарабатывал большие денежные средства, был любим и знаменит. Теперь ему запретили въезд на территорию России на 50 лет.
Теперь же певец выступает со своими концертами в странах Прибалтики. Естественно большая часть репертуара у Макса русскоязычная, хотя раньше он грозился, что больше не будет песни исполнять на русском языке.
Певец, видимо, не замывался о дальнейших последствиях этого опрометчивого поступка. Украинский народ взбунтовался и теперь его обвинили в измене Украине, а это значит, что въезд на территорию родной страны ему запрещен.
Барских не единственный певец, который выступает на русском языке. Певица Светлана Лобода недавно выступила в США с репертуаром на русском языке.
Опубликовано: Силивончик Алина
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