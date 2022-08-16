РИА Новости: Шевчук признан виновным в деле о дискредитации ВС РФ

Уфимский суд признал лидера известного музыкального коллектива "ДДТ" Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации ВС России, оштрафовав музыканта в наказание.

Советский суд российского города Уфы признал бессменного участника группы "ДДТ" Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Музыкант обязан выплатить штраф в размере 50 000 российских рублей.

Ранее сообщалось, что административное дело, возбуждённое против Шевчука, вернулось в судебную инстанцию Уфы.

Сначала материал поступил в Советский суд Уфы, после структура отправила его по просьбе исполнителя в Дзержинский суд северной столицы России, но Питер вернул дело обратно в столицу Башкирии.

Причиной возбуждения дела против знаменитости стало его высказывание относительно проведения спецоперациии РФ в Украине на концерте в Уфе 18 мая текущего года.