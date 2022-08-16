РИА Новости: Шевчук признан виновным в деле о дискредитации ВС РФ
Уфимский суд признал лидера известного музыкального коллектива "ДДТ" Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации ВС России, оштрафовав музыканта в наказание.
Советский суд российского города Уфы признал бессменного участника группы "ДДТ" Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
Музыкант обязан выплатить штраф в размере 50 000 российских рублей.
Ранее сообщалось, что административное дело, возбуждённое против Шевчука, вернулось в судебную инстанцию Уфы.
Сначала материал поступил в Советский суд Уфы, после структура отправила его по просьбе исполнителя в Дзержинский суд северной столицы России, но Питер вернул дело обратно в столицу Башкирии.
Причиной возбуждения дела против знаменитости стало его высказывание относительно проведения спецоперациии РФ в Украине на концерте в Уфе 18 мая текущего года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III для демонстрации готовности ядерных сил
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Сенатор Джабаров: спецоперация скоро закончится на западных границах Украины
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе