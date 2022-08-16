ПЭ: Барских запрещён въезд в Украину из-за исполнения им песен на русском языке

Известный украинский исполнитель Макс Барских не может теперь приехать на родину. Причиной запрета въезжать на территорию Украины стало исполнение певцом композиций на русском языке на корпоративе в США и на концерте в Риге.

Популярному исполнителю Максу Барских, родина которого и страна проживания Украина, запретили въезд на территорию родного государства, обвинив в предательстве.

Украинец позволил себе петь на русском языке в Риге во время своего выступления. Артист исполнил сразу несколько композиций на русском, что, по всей видимости, пришлось не по душе поклонникам творчества Барских среди его земляков.

В СМИ появилась информация, что знаменитость назвали предателем, запретив при этом въезд на территорию родной музыканту Украины.

Это не первый случай, когда звезда сцены исполняет свои песни на русском языке. Ранее Барских в компании своей коллеги Светланы Лободы делал тоже самое на вечеринке состоятельного семейства в США по поводу дня рождения наследника американских богатеев.