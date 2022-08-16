Покончил с собой американский миллионер, совладелец московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт

Журналист Юния Пугачева рассказала, что бизнесмен отправил собаку в парк с предсмертной запиской о принятом решении.

Юния Пугачева в Тelegram-канале написала, что «Дэн Рапопорт свел счеты с жизнью в Вашингтоне. Один из первых экспатов, приехавших в Россию в период бума приватизации, совладелец культового клуба Soho Rooms в Москве перед самоубийством выпустил собаку в парк - с деньгами и предсмертной запиской».

Пугачева уточнила, что в последний раз видела инвестора в Лондоне. Рапопорт казался жизнерадостным, был хорошо одет и находился в компании девушек. Что его толкнуло на такой отчаянный шаг, пока неизвестно.

В 2012-м году миллионер вернулся назад в США вместе с женой Ириной и двумя детьми. Семья занимала роскошный особняк в Вашингтоне. После развода бизнесмен продал дом жене Дональда Трампа за 5,5 миллиона долларов, напоминает СтарХит.

После реализации прибыльных проектов в Москве финансист хотел построить бизнес и в Киеве. Там он встретил и свою вторую жену, подарившую ему дочь. Брак, по слухам, продлился недолго, супруга ушла от миллионера.

«Ужасно жаль. Нет слов», — так прокомментировала гибель бизнесмена Юния Пугачева.