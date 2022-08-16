Хрустящие огурчики из бочки: очень простой способ засолки без уксуса

Рецепт старинный, проверенный, каким раньше солили огурцы в бочках. Подходит для заготовки капусты в кочанах или помидоров, как красных так и недозрелых зеленых.

Емкость

Подходят лучше всего стеклянные банки любого объема. Конечно же можно использовать бочку, она должна быть из нержавейки, хороший вариант - пищевой пластик с плотной крышкой.

Деревянная кадка или бочка, или ведро не самый лучший вариант, несмотря на распространенное мнение. Не соблюдаются гигиенические требования и нормы, страдает качество будущего продукта.

Современная тара для засолки огурцов предпочтительнее бабушкиных деревянных кадушек вековой давности.

Рассол

Вода для приготовления хрустящих бочковых огурчиков подойдет из родника или фильтрованная. Этим условием нельзя пренебрегать, вода - одно из важных условий успешной засолки.

Соль подойдет среднего помола, можно взять каменную или морскую, йодированная недопустима.

Много чеснока использовать не стоит, идеально - один средний зубец на литр воды. В обратном случае огурчики не будут упругими и хрустящими.

Острый перец лучше класть в стручках - один небольшой на 3 л. Или огурцы получатся очень острыми и менее ароматными.

Базовый состав

Травы, которые кладут в рассол:

укроп обязателен, нужны соцветия и стебли без листьев;

по желанию можно добавить лист бархатцев и любистока;

дубовый лист - тоже кладется по желанию;

острый перец нужен обязательно;

не обойтись никак без листьев вишни и смородины;

чеснок - в обязательном порядке;

корни хрена и петрушки добавляются по желанию;

лист хрена - нужен обязательно.

Как готовить огурцы в бочке

Предварительно огурцы замачиваются на сутки, при этом трижды надо менять воду. Одновременно готовится рассол. На литр идет 2 ст. л. Лучше приготовить его с запасом.

Рассол тоже настаивается, пока отмокают огурцы.

Бочку надо хорошо промыть, на дно постелить листья хрена, укроп.

Добавить в состав можно любые компоненты из предложенного выше списка. Однако не следует перебарщивать: смородиновые и вишневые листья - не больше 2-3 шт. на литр;

дубовые листья - 1 шт. на литр воды.

Огурцы переслаивать травами, все укладывать до самого верха бочки. Укрыть огурцы нужно пробкой из листьев хрена и вишни, толщина слоя - около 3-4 см.

Такая пробка не дает огурцам всплывать и контактировать с воздухом.

Наполненную бочку заливают холодным рассолом до верха. Лить надо прямо поверх пробки из листьев до упора, пока вода не пойдет через край.

Емкость закрывается крышкой, небольшой зазор надо оставить, чтобы выходили газы в процессе брожения. Такую готовую бочку помещают в погреб на хранение.

Важный момент: на второй день необходимо оценить уровень рассола. Если он уменьшился, надо долить до верха. Так делается несколько дней, пока уровень рассола не станет устойчивым.

Только потом следует максимально плотно закрыть крышку. Это значит, что все газы вышли. После этого огурцы должны постоять месяц, потом можно снимать пробу.

Если огурцы успешно прошли проверку на качество, лучше переложить их по банкам, заполнить бочковым рассолом, закатать под крышки.

Важно: если рассол не будет наполнять емкость до верха, то внутри появится плесень. Под закатанной крышкой этого не будет.

Как солить огурцы в банке

Процесс заготовки повторяется, как и в предыдущем случае. Пробочка из листьев тоже делается.

Когда банки залиты рассолом, их помещают в глубокие емкости, накрывают крышкой или толстым марлевым слоем, оставляют на столе 5 дней, температура нужна комнатная.

Обязательно надо следить за уровнем рассола. Когда пена в банках сойдет, рассол надо долить до верха.

Затем банки с огурцами закатывают под крышки и опускают в погреб для хранения. Пробовать закатки можно уже через месяц. Так же заготавливаются помидоры.