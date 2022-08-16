Сенатор Джабаров: спецоперация скоро закончится на западных границах Украины

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации заявил, что спецоперация на западе Украине уже начинает завершаться.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации, сказал, что если на Украине будут возникать денацификационные участки, то их будут приписывать к проектам Анти-Россия. Несмотря на это спецоперация уже скоро завершится на западной границе страны.

“Естесственно существуют территории на Украине, который не подвергнется денацификации и демилитаризации, т.к. они остаются за картой антироссийским проектом. Именно на эти участки и будут попадать оружие, которым будет спонсировать НАТО. поэтому надо ждать, что именно оттуда будут нестись на нашу сторону смертоносные “подарки”. В таких регионах будут работать диверсионно-террористические группы, чтобы устранить неонацистов”, – написал Джабаров на своем Телеграм-канале.

Теперь ясно одно: спецоперация скоро завершится на западной части Украины.