Узбекистан — страна с богатой тысячелетней историей, пережившая взлёты и падения

Почти 70-летний период вхождения в состав СССР, по оценкам непредвзятых историков, позволил Узбекистану модернизировать как науку и технику, так и общественные отношения.

Самарканд

Один из старейших городов мира с возрастом более 2 760 лет.

Являлся столицей государства Согдиана, был значимым перевалочным логистическим пунктом на Великом шёлковом пути из Китая.

Являлся также столицей Узбекской ССР в составе Союза с 1925 по 1930 гг.

Богат архитектурным памятниками:

Медресе Улугбека, просвещённого правителя Самарканда в 15 веке, когда город был среднеазиатским центром образования, наук и культуры.

Медресе Улугбека в Самарканде

Дворец Ибрагим ибн Хусейна в цитадели 7 века.

Мавзолей Тимура (Тамерлана), фамильная гробница самого Тимура и членов его семьи с памятником ему.

Мавзолей Тамерлана в Самарканде

Грандиозная соборная мечеть Биби-Ханум (старшей принцессы), построенная в 14-15 веках.

Город Самарканд

Хорезм основан в 8 веке до нашей эры. Являлся столицей одноименного государства.

Шедевры архитектуры:

Жилой и общественный комплекс-форум у восточных ворот Ичан-Калы. Включает в себя мечети, медресе, городские бани, торговый пассаж и караван-сарай.

Ичан-Кала

Названный в честь профессионального борца поэта, выходца из городских низов Пахлавана Махмуда ибн Саида, канонизированного исламом как святой покровитель Хивы, комплекс зданий из мавзолей Пахлаван Махмуда и окружающих его учебных заведений средневековья.

Городище Аяз-Кала — памятник доисламской эпохи, когда господствующей религией был персидский зороастризм.

Древняя цитадель стоит на плоской вершине холма высотой в 60 м метров, с крутыми склонами, что делало стены крепости неприступными.

Кроме прочных стен, вход в крепость защищал хитроумный лабиринт.

Крепость Аяз-Кала

Крепость Гяур-Кала, относящаяся также к эпохи персов-огнепоклонников.

На территории до сих пор ведутся археологические раскопки, открывающие всё новые тайны этой древней земли.

Крепость Гяур-Кала.