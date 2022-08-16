Узбекистан — страна с богатой тысячелетней историей, пережившая взлёты и падения
Почти 70-летний период вхождения в состав СССР, по оценкам непредвзятых историков, позволил Узбекистану модернизировать как науку и технику, так и общественные отношения.
Самарканд
Один из старейших городов мира с возрастом более 2 760 лет.
Являлся столицей государства Согдиана, был значимым перевалочным логистическим пунктом на Великом шёлковом пути из Китая.
Являлся также столицей Узбекской ССР в составе Союза с 1925 по 1930 гг.
Богат архитектурным памятниками:
Медресе Улугбека, просвещённого правителя Самарканда в 15 веке, когда город был среднеазиатским центром образования, наук и культуры.
Медресе Улугбека в Самарканде
Дворец Ибрагим ибн Хусейна в цитадели 7 века.
Мавзолей Тимура (Тамерлана), фамильная гробница самого Тимура и членов его семьи с памятником ему.
Мавзолей Тамерлана в Самарканде
Грандиозная соборная мечеть Биби-Ханум (старшей принцессы), построенная в 14-15 веках.
Город Самарканд
Хорезм основан в 8 веке до нашей эры. Являлся столицей одноименного государства.
Шедевры архитектуры:
Жилой и общественный комплекс-форум у восточных ворот Ичан-Калы. Включает в себя мечети, медресе, городские бани, торговый пассаж и караван-сарай.
Ичан-Кала
Названный в честь профессионального борца поэта, выходца из городских низов Пахлавана Махмуда ибн Саида, канонизированного исламом как святой покровитель Хивы, комплекс зданий из мавзолей Пахлаван Махмуда и окружающих его учебных заведений средневековья.
Городище Аяз-Кала — памятник доисламской эпохи, когда господствующей религией был персидский зороастризм.
Древняя цитадель стоит на плоской вершине холма высотой в 60 м метров, с крутыми склонами, что делало стены крепости неприступными.
Кроме прочных стен, вход в крепость защищал хитроумный лабиринт.
Крепость Аяз-Кала
Крепость Гяур-Кала, относящаяся также к эпохи персов-огнепоклонников.
На территории до сих пор ведутся археологические раскопки, открывающие всё новые тайны этой древней земли.
Крепость Гяур-Кала.
Опубликовано: Антон Райт
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