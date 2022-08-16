ОСН: Кожевникова заявила, что ушла из сериала Универ из-за Кузи

Известная российская актриса, общественный деятель Мария Кожевникова покинула сериал "Универ" из-за того, что её героиню разлучили с Кузей.

Популярная в РФ актриса Мария Кожевникова, известная по роли в сериале "Универ", перестала участвовать в съёмках картины на пике популярности, что породило кучу сплетней в Сети.

На днях, через 10 лет после ухода из телевизионного проекта, Кожевникова рассказала о причинах принятия такого решения.

Артистка опровергла информацию в своих социальных сетях о том, что причиной её ухода стали ссоры Кожевниковой с коллегами по съемочной площадке.

Звезда экрана напомнила о том, что одной из самых ярких пар ситкома были ее героиня Аллочка и Кузя (роль которого играл Виталий Гогунский) - рассталась.

Кроме прочего, знаменитость опасалась, что может стать заложницей одного образа: "Я ушла, потому что нашу пару разбили, но это не основная причина! Я устала от образа и мне хотелось двигаться дальше".

Напомним, что Кожевникова успела попробовать себя в роли депутата Госдумы, но ушла с поста в 2016 году. Общественный деятель признавалась, что пребывала целых 3 года в состоянии депрессии после этого.