ОСН: Кожевникова заявила, что ушла из сериала Универ из-за Кузи
Известная российская актриса, общественный деятель Мария Кожевникова покинула сериал "Универ" из-за того, что её героиню разлучили с Кузей.
Популярная в РФ актриса Мария Кожевникова, известная по роли в сериале "Универ", перестала участвовать в съёмках картины на пике популярности, что породило кучу сплетней в Сети.
На днях, через 10 лет после ухода из телевизионного проекта, Кожевникова рассказала о причинах принятия такого решения.
Артистка опровергла информацию в своих социальных сетях о том, что причиной её ухода стали ссоры Кожевниковой с коллегами по съемочной площадке.
Звезда экрана напомнила о том, что одной из самых ярких пар ситкома были ее героиня Аллочка и Кузя (роль которого играл Виталий Гогунский) - рассталась.
Кроме прочего, знаменитость опасалась, что может стать заложницей одного образа: "Я ушла, потому что нашу пару разбили, но это не основная причина! Я устала от образа и мне хотелось двигаться дальше".
Напомним, что Кожевникова успела попробовать себя в роли депутата Госдумы, но ушла с поста в 2016 году. Общественный деятель признавалась, что пребывала целых 3 года в состоянии депрессии после этого.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III для демонстрации готовности ядерных сил
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Сенатор Джабаров: спецоперация скоро закончится на западных границах Украины
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе