News.ru: продюсер Рудченко оценил вокал Shaman выше, чем у Газманова

Музыкальный продюсер Павел Рудчекно утверждает, что у молодого исполнителя Shaman вокальные данные лучше, чем у известного исполнителя Олега Газманова.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко сравнил вокал таких известных в РФ исполнителей, как Ярослав Дронов (творческий псевдоним - SHAMAN) и Олег Газманов.

Эксперт утверждает, что в этом плане молодой исполнитель намного сильнее музыканта со стажем.

Рудченко считает, что в репертуаре SHAMAN благодаря его вокальным данным может быть намного больше интересных песен, чем у Газманова из-за ограниченных способностей того.

Общаясь с News.ru, музыкальный деятель заявил: "Он (Газманов) больше поет душой или проговаривает какие-то сложные моменты. Если их сравнить в вокальном отношении, то Шаман однозначно стоит выше Газманова".

Ранее тот же Рудченко высказывался о поющей ведущей Ольги Бузовой. Деятель музыкальной индустрии убеждён, что подготовка танцевальных номеров во время исполнения композиций, не может быть оправданием отсутствию вокальных данных у артистки.