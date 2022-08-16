News.ru: продюсер Рудченко оценил вокал Shaman выше, чем у Газманова
Музыкальный продюсер Павел Рудчекно утверждает, что у молодого исполнителя Shaman вокальные данные лучше, чем у известного исполнителя Олега Газманова.
Музыкальный продюсер Павел Рудченко сравнил вокал таких известных в РФ исполнителей, как Ярослав Дронов (творческий псевдоним - SHAMAN) и Олег Газманов.
Эксперт утверждает, что в этом плане молодой исполнитель намного сильнее музыканта со стажем.
Рудченко считает, что в репертуаре SHAMAN благодаря его вокальным данным может быть намного больше интересных песен, чем у Газманова из-за ограниченных способностей того.
Общаясь с News.ru, музыкальный деятель заявил: "Он (Газманов) больше поет душой или проговаривает какие-то сложные моменты. Если их сравнить в вокальном отношении, то Шаман однозначно стоит выше Газманова".
Ранее тот же Рудченко высказывался о поющей ведущей Ольги Бузовой. Деятель музыкальной индустрии убеждён, что подготовка танцевальных номеров во время исполнения композиций, не может быть оправданием отсутствию вокальных данных у артистки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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