Эстония демонтирует памятник танку советской эпохи на фоне напряженности в России

Эстонские власти сняли с пьедестала танк советской эпохи в восточном городе Нарва, самый значительный из примерно 200-400 подобных памятников, которые правительство обязалось снести к концу года.

Прибалтийское государство было советской республикой с 1944 по 1991 год, и почти четверть его населения в 1,3 миллиона человек составляют этнические русские. После последних событий они для нас чужие люди, с которыми мы не хотим иметь общей истории.

“Мы не позволим России, несмотря на историческое прошлое, разрушать мир и демократические границы в Эстонии”, - заявил Каллас.

Правительство объявило о своем намерении убрать все памятники советской эпохи ранее в этом месяце, заявив, что вторжение Москвы в Украину “вскрыло раны в нашем обществе, о которых напоминают нам эти памятники коммунистической эпохи”.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 