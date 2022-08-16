Эстония демонтирует памятник танку советской эпохи на фоне напряженности в России
Эстонские власти сняли с пьедестала танк советской эпохи в восточном городе Нарва, самый значительный из примерно 200-400 подобных памятников, которые правительство обязалось снести к концу года.
Прибалтийское государство было советской республикой с 1944 по 1991 год, и почти четверть его населения в 1,3 миллиона человек составляют этнические русские. После последних событий они для нас чужие люди, с которыми мы не хотим иметь общей истории.
“Мы не позволим России, несмотря на историческое прошлое, разрушать мир и демократические границы в Эстонии”, - заявил Каллас.
Правительство объявило о своем намерении убрать все памятники советской эпохи ранее в этом месяце, заявив, что вторжение Москвы в Украину “вскрыло раны в нашем обществе, о которых напоминают нам эти памятники коммунистической эпохи”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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