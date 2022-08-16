Анушаускас заявил, что Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS

Глава Минобороны Литвы Анушаускас рассказал о планах приобрести у США реактивные системы залпового огня HIMARS.

Во вторник, 16 августа 2022 года, министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в эфире LRT рассказал о том, что в настоящее время Вильнюс ведёт переговоры о поставка американских РСЗО HIMARS с Вашингтоном.

Анушаускас отметил, что по предварительным данным уже этой осенью будет заключён договор между двумя сторонами, который позволит Литве вслед за Эстонией получать в свой арсенал вооружение из США.