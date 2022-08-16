Великобритания будет судиться против ЕС из-за нарушений соглашения по брекситу

Великобритания намерена впервые начать разбирательство по спору против Европейского союза в связи с предполагаемыми нарушениями торгового соглашения после Brexit.

Согласно правительственным источникам, министры могут начать “официальные консультации” уже на этой неделе в связи с отказом Брюсселя подписать соглашение о членстве Великобритании в ведущей исследовательской программе блока.

Этот шаг ознаменует собой первый случай, когда Великобритания или ЕС использовали механизмы разрешения споров в рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве, подписанного в декабре 2020 года, для урегулирования спора.

Несмотря на то, что Великобритания согласилась на членский взнос в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов для семилетней программы Horizon.

Европейская комиссия отказалась завершить подписание соглашения из-за напряженности вокруг Североирландского протокола.