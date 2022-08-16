ФСБ сообщили о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП около Курской АЭС

ФСБ Росии заявили, что украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, нарушив функционирование Курской АЭС.

Во вторник, 16 августа 2022 года, пресс-центр Федеральной службы безопасности РФ сообщил, украинские диверсанты совершили три теракта, подорвав линии электропередач в Курской области.

Согласно заявлению ФСБ РФ, диверсантами прибывшими из Украины были повреждены ЛЭП близ Курской АЭС, в результате чего было нарушено полноценное функционирование российской атомной станции.

По факту совершённого диверсионной группой теракта было возбуждено уголовное дело, ведутся поиски всех причастных к произошедшему 4, 9 и 12 августа в Курской области инцидента.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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