Лобода развернула украинский флаг, выступая на концерте в Латвии

Исполнительница из Украины Светлана Лобода, широко известная в России, выступая в Латвии, развернула украинский флаг на сцене.

Украинская певица Светлана Лобода развернула флаг Украины в период своего выступления в Риге. Собравшаяся публика встретила поступок знаменитости громким свистом.

Поп-исполнительница выложила в Телеграм-канале несколько видеороликов с концерта в столице Латвии. На одном из них видно, как звезда сцены разворачивает над головой украинский флаг, когда поёт композицию на мотив украинской рождественской песни "Щедрик".

После артистка Украины прижимает флаг к груди, продолжая исполнять песню в микрофон.

Знаменитость пела в Латвии и свои русскоязычные хиты. За это многие земляки артистки раскритиковали её в социальных сетях.

Такая же участь постигла и соотечественника Лободы, певца Макса Барских. За то, что артист исполнял песни на русском языке, ему запретили приезжать в родную Украину.

Лобода и Барских вместе выступали не только в Риге, но и на вечеринке состоятельных людей в Америке, где пели свои хиты на русском.