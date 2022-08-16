Лобода развернула украинский флаг, выступая на концерте в Латвии
Исполнительница из Украины Светлана Лобода, широко известная в России, выступая в Латвии, развернула украинский флаг на сцене.
Украинская певица Светлана Лобода развернула флаг Украины в период своего выступления в Риге. Собравшаяся публика встретила поступок знаменитости громким свистом.
Поп-исполнительница выложила в Телеграм-канале несколько видеороликов с концерта в столице Латвии. На одном из них видно, как звезда сцены разворачивает над головой украинский флаг, когда поёт композицию на мотив украинской рождественской песни "Щедрик".
После артистка Украины прижимает флаг к груди, продолжая исполнять песню в микрофон.
Знаменитость пела в Латвии и свои русскоязычные хиты. За это многие земляки артистки раскритиковали её в социальных сетях.
Такая же участь постигла и соотечественника Лободы, певца Макса Барских. За то, что артист исполнял песни на русском языке, ему запретили приезжать в родную Украину.
Лобода и Барских вместе выступали не только в Риге, но и на вечеринке состоятельных людей в Америке, где пели свои хиты на русском.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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