Кулеба признался, что Украина мечтает «завоевать мир»
Министр иностранных дел Украины Кулеба признался, что вместе с Зеленским мечтает «завоевать мир».
Во вторник, 16 августа 2022 года, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в своём интервью Дмитрию Гордону* проговорился о цели всей своей жизни, которую с ним разделяет президент Украины Владимир Зеленский.
Кулеба утверждает, что с первых дней своей работы на должности главы МИД Украины он осознал, что мечтает «завоевать мир» и признался, что получает неимоверное удовольствие, когда Зеленский проводит переговоры с главами государств в различных частях света, в надежде заполнить всю политическую карту мира дружественными для Киева странами.
* Включен в список экстремистов и террористов в РФ
Опубликовано: Диана Мудреченко
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