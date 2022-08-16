Кулеба признался, что Украина мечтает «завоевать мир»

Министр иностранных дел Украины Кулеба признался, что вместе с Зеленским мечтает «завоевать мир».

Во вторник, 16 августа 2022 года, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в своём интервью Дмитрию Гордону* проговорился о цели всей своей жизни, которую с ним разделяет президент Украины Владимир Зеленский.

Кулеба утверждает, что с первых дней своей работы на должности главы МИД Украины он осознал, что мечтает «завоевать мир» и признался, что получает неимоверное удовольствие, когда Зеленский проводит переговоры с главами государств в различных частях света, в надежде заполнить всю политическую карту мира дружественными для Киева странами.