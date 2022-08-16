Рекомендации для мамы по развитию речи малыша до 12 месяцев

Отзывайтесь на гуление и лепет ребенка, подражайте его звукам, повторяйте их.

Говорите с малышом, когда ухаживаете за ним: пеленаете, кормите, купаете. Разговаривайте с ним в течение всего дня;

Читайте яркие разноцветные книжки каждый день;

Повторяйте короткие ритмичные стишки, потешки;

Учите ребенка именам близких людей и названиям всех окружающих его предметов;

Берите кроху с собой в новые места, бывайте с ним в разных ситуациях;

Обращайте внимание ребенка на различные объекты, которые издают звуки (животные, птицы, транспорт и т. д.);

Поощряйте попытки ребенка произносить новые слова;

«Проговаривайте» с малышом новые ситуации, в которых он оказывается, до, во время и после события;

Смотрите на кроху, когда разговариваете с ним;

Детально и красочно описывайте ребенку, что он слышит, видит, делает и чувствует;

Ставьте малышу детские песенки и сказки.

Опубликовано: Антон Райт

 

 





 

 

 

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