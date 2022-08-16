Рекомендации для мамы по развитию речи малыша до 12 месяцев
Отзывайтесь на гуление и лепет ребенка, подражайте его звукам, повторяйте их.
Говорите с малышом, когда ухаживаете за ним: пеленаете, кормите, купаете. Разговаривайте с ним в течение всего дня;
Читайте яркие разноцветные книжки каждый день;
Повторяйте короткие ритмичные стишки, потешки;
Учите ребенка именам близких людей и названиям всех окружающих его предметов;
Берите кроху с собой в новые места, бывайте с ним в разных ситуациях;
Обращайте внимание ребенка на различные объекты, которые издают звуки (животные, птицы, транспорт и т. д.);
Поощряйте попытки ребенка произносить новые слова;
«Проговаривайте» с малышом новые ситуации, в которых он оказывается, до, во время и после события;
Смотрите на кроху, когда разговариваете с ним;
Детально и красочно описывайте ребенку, что он слышит, видит, делает и чувствует;
Ставьте малышу детские песенки и сказки.
Опубликовано: Антон Райт
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