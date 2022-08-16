Рекомендации для мамы по развитию речи малыша до 12 месяцев

Отзывайтесь на гуление и лепет ребенка, подражайте его звукам, повторяйте их.

Говорите с малышом, когда ухаживаете за ним: пеленаете, кормите, купаете. Разговаривайте с ним в течение всего дня;



Читайте яркие разноцветные книжки каждый день;



Повторяйте короткие ритмичные стишки, потешки;



Учите ребенка именам близких людей и названиям всех окружающих его предметов;



Берите кроху с собой в новые места, бывайте с ним в разных ситуациях;



Обращайте внимание ребенка на различные объекты, которые издают звуки (животные, птицы, транспорт и т. д.);



Поощряйте попытки ребенка произносить новые слова;

«Проговаривайте» с малышом новые ситуации, в которых он оказывается, до, во время и после события;



Смотрите на кроху, когда разговариваете с ним;



Детально и красочно описывайте ребенку, что он слышит, видит, делает и чувствует;



Ставьте малышу детские песенки и сказки.