США проводят испытание МБР после задержки из-за напряженности в отношениях с Китаем
ВВС США запустили МБР с испытательной модификацией для повторного запуска в попытке продемонстрировать ядерный потенциал вооруженных сил.
Запуск произошел в 12:49 утра по североамериканскому времени и был частью “обычной и периодической” практики.
“Наши испытательные пуски запланированы заранее и не являются реакцией на мировые события”, - говорится в заявлении командующего оперативной группой майора Арманда Вонга.
Военная напряженность между США, Китаем, Тайванем и другими странами Восточной Азии была доведена до предела после того, как визит Пелоси на Тайвань вызвал гнев китайских чиновников. В минувшие выходные еще несколько американских законодателей совершили необъявленный визит на остров. На прошлой неделе ВВС США запустили МБР с испытательной модификацией для повторного запуска в попытке продемонстрировать ядерный потенциал вооруженных сил.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
Bloomberg: Визит Пэлоси привел Китай к сумасшествию и страданию жителей Тайваня
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
ФСБ РФ: украинскими диверсантами подорваны идущие от Курской АЭС опоры линии электропередач
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах