США проводят испытание МБР после задержки из-за напряженности в отношениях с Китаем

ВВС США запустили МБР с испытательной модификацией для повторного запуска в попытке продемонстрировать ядерный потенциал вооруженных сил.

Запуск произошел в 12:49 утра по североамериканскому времени и был частью “обычной и периодической” практики.

“Наши испытательные пуски запланированы заранее и не являются реакцией на мировые события”, - говорится в заявлении командующего оперативной группой майора Арманда Вонга.

Военная напряженность между США, Китаем, Тайванем и другими странами Восточной Азии была доведена до предела после того, как визит Пелоси на Тайвань вызвал гнев китайских чиновников. В минувшие выходные еще несколько американских законодателей совершили необъявленный визит на остров. На прошлой неделе ВВС США запустили МБР с испытательной модификацией для повторного запуска в попытке продемонстрировать ядерный потенциал вооруженных сил.