Reuters: Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 15

16 августа случился мощный взрыв в торговом центре Еревана «Сурмалу», который по предварительным данным унес жизни 15 человек.

Утро в Иране оказалось очень трагичным. Сейчас на месте взрыва работают спасатели и сотрудники МЧС.

"По первоначальным данным поисково-спасательных работ, обнаружены тела 15 человек", - говорится в сообщении.

Среди погибших есть маленький ребенок, возраст которого никто не назвал. Также известно о 18 пропавших без вести. Среди таких людей есть гражданин Российской Федерации и мужчина из Ирана.

В начале дня поступила информация об 11 погибших и 60 раненых.

Сегодняшний день в Армении объявлен днем траура.