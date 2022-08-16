Reuters: Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 15
16 августа случился мощный взрыв в торговом центре Еревана «Сурмалу», который по предварительным данным унес жизни 15 человек.
Утро в Иране оказалось очень трагичным. Сейчас на месте взрыва работают спасатели и сотрудники МЧС.
"По первоначальным данным поисково-спасательных работ, обнаружены тела 15 человек", - говорится в сообщении.
Среди погибших есть маленький ребенок, возраст которого никто не назвал. Также известно о 18 пропавших без вести. Среди таких людей есть гражданин Российской Федерации и мужчина из Ирана.
В начале дня поступила информация об 11 погибших и 60 раненых.
Сегодняшний день в Армении объявлен днем траура.
Опубликовано: Силивончик Алина
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