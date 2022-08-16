ФСБ РФ: украинскими диверсантами подорваны идущие от Курской АЭС опоры линии электропередач
По сообщениям ФСБ украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных ЛЭП, идущих от Курской атомной станции.
ФСБ Российской Федерации сообщает о том, что украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтной линии электропередачи, которые вели к Курской АЭС.
"В Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтной линии электропередачи, через которые осуществлялось энергоснабжение региона и соседний районов", — говорится в сообщении. Технологический процесс функционирования АЭС нарушен.
В ФСБ подчеркнули, что местные власти усилили охрану особо важных объектов. Поиски диверсантов продолжаются.
Опубликовано: Максим Алексеев
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ФСБ РФ: украинскими диверсантами подорваны идущие от Курской АЭС опоры линии электропередач
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