ФСБ РФ: украинскими диверсантами подорваны идущие от Курской АЭС опоры линии электропередач

По сообщениям ФСБ украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных ЛЭП, идущих от Курской атомной станции.

ФСБ Российской Федерации сообщает о том, что украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтной линии электропередачи, которые вели к Курской АЭС.

"В Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтной линии электропередачи, через которые осуществлялось энергоснабжение региона и соседний районов", — говорится в сообщении. Технологический процесс функционирования АЭС нарушен.

В ФСБ подчеркнули, что местные власти усилили охрану особо важных объектов. Поиски диверсантов продолжаются.