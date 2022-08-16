ФСБ РФ: украинскими диверсантами подорваны идущие от Курской АЭС опоры линии электропередач

По сообщениям ФСБ украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных ЛЭП, идущих от Курской атомной станции.

 ФСБ Российской Федерации сообщает о том, что украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтной линии электропередачи, которые вели к Курской АЭС.

"В Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтной линии электропередачи, через которые осуществлялось энергоснабжение региона и соседний районов", — говорится в сообщении. Технологический процесс функционирования АЭС нарушен.

В ФСБ подчеркнули, что местные власти усилили охрану особо важных объектов. Поиски диверсантов продолжаются.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 