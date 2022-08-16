Bloomberg: Визит Пэлоси привел Китай к сумасшествию и страданию жителей Тайваня

Дестабилизирующий эффект от приезда Пэлоси разрушает жизни жителей Тайваня по причине гнева китайских властей.

История изобилует непреднамеренными последствиями, лишь немногие из которых имели большое значение. Не так обстоит дело с недавней остановкой спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе, столице Тайваня.

Поездка, которая получила редкую двухпартийную поддержку в Вашингтоне, была направлена на демонстрацию доверия США к руководству Тайваня. Вместо этого визит и реакция Китая на него заставили регион пошатнуться, и Пекин, по-видимому, стал более уверенным, чем когда-либо, в том, что он может вернуть самоуправляемое островное государство силой, если это необходимо.

Проще говоря, несвоевременный гамбит Пелоси привел к обратным результатам — и очень плохим.

Хуже того, его дестабилизирующий эффект был полностью предсказуем и полностью предотвратим, что объясняет, почему представители Белого дома и Министерства обороны США неоднократно просили ее отложить, а не отменить поездку в Тайбэй.

Но всегда было ясно, что Китай потребует высокую цену за ее встречу с президентом Тайваня Цай Инь-вэнь, которая не обязательно должна была проходить на Тайване или совпадать с 95-й годовщиной основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для достижения заявленной цели.