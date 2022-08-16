В Норвегии рухнул 150-метровый мост, две машины упали в реку

В Норвегии в понедельник, 15 августа обрушился мост через реку Гудбрандсдальслаген. В момент происшествия на нем находились две машины. Никто из водителей серьезно не пострадал.

"Внезапно он стал таким крутым, что я не мог ехать дальше", — сказал водитель грузовика, который был вытащен из воды вертолетом.

Почти 150-метровый мост через реку Гудбрандсдальслаген рухнул в понедельник около 8 часов утра в Треттене, примерно в 200 км к северу от Осло.

В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик, в обоих транспортных средствах ехали только водители, сообщает норвежский сайт aftenposten.no.

Мужчина, ехавший в легковом автомобиле, самостоятельно выбрался из машины и добрался до берега реки. В свою очередь, водитель грузовика был вытащен из норвежской реки силами спасательного вертолета. Обоих мужчин осмотрели врачи, ни один из них серьезно не пострадал.

Обрушившийся мост был сдан в эксплуатацию в 2012 году. Его длина составляла 148 метров, а ширина – 10 метров, он состоял из двух полос движения и пешеходного тротуара.

Мэр Ойера, недалеко от Треттена, сказал, что мост полностью разрушен. Причина обрушения моста пока неизвестна. Это не первое подобное мероприятие в Норвегии за последние годы. В феврале 2016 года обрушился мост через реку Сьоа.