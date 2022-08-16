ФСБ России заявило об атаке украинских диверсантов на Курскую АЭС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России, украинцы атаковали высоковольтные линии Курской АЭС. Согласно информации, "нарушен технологический процесс эксплуатации атомной электростанции".

"В Курской области украинские диверсанты взорвали опоры ЛЭП", — пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Информация касается линий, соединяющих Курскую АЭС с энергосистемой.

В свою очередь агентство РИА Новости сообщило, что обстрелы несущих конструкций происходили 4, 9 и 12 августа .

"Украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. "Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Российские власти возбудили уголовное дело по факту теракта и разыскивают виновных. Кроме того, ожидается, что Росгвардия усилит охрану ядерных объектов.

Курская АЭС расположена примерно в 100 километрах от украинско-российской границы . Его строительство началось в 1972 году, а производство энергии началось в 1977 году.

Первоначально там были построены два энергоблока типа РБМК-1000 — точно такие же, как на Чернобыльской АЭС. Еще две установки нового поколения были построены в 1980-х годах.