Если есть на свете рай, то это Китай: Так говорил Конфуций ещё в 500 году до нашей эры

Сейчас, возможно, не все с этим согласятся. Например, Нэнси Пелоси и граждане Тайваня.

Но, глядя на Травертиновые террасы долины Хуанлун, хочется не только в это верить, но и как-нибудь там побывать.

Наверное, сразу после того, как мы все дружно справимся с коронавирусом, спадёт напряжённая геополитическая ситуация во всём мире, Павел Дуров вернёт стену во Вконтакте и в Омске построят метро.

Травертиновые террасы Хуанлуна представляют собой заполненные водой бассейны самых разнообразных форм, а также пороги, ступени, перекаты, состоящие из известкового туфа.

Лента террас каскадом протянулась по дну долины почти на 4 километра.

Этот уникальный ландшафт формировался в течение миллионов лет: из местных пород подземными водами вымывался кальций, который, оседая на поверхности, кристаллизовался, создавая все это великолепие.