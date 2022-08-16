Для настоящих мужчин: какое национальное блюда стало брендом Чечни
Жижиг-галнаг имеет очень давнюю историю, его готовят из мяса и муки, и к нему подают разные соусы.
В любом чеченском доме гостям непременно подают жижиг-галнаш. В переводе это звучит как "мясо" и "галушки". Сытное, вкусное, аппетитное блюдо - король любого стола.
Жижиг-галнаг имеет очень давнюю историю, и являлся пищей воинов. Сегодня его готовят из самых доступных продуктов.
Блюдо это, к слову, несложное, готовится быстро. Для этого нужно взять крупные куски любого мяса, отварить до легкого отделения волокон. Параллельно из простого теста (кукурузная либо пшеничная мука) и воды лепят галушки. А затем мясо и галушки подают к столу на одном блюде - вместе с соусом.
По сути, это - чеченский "брат" дагестанского хинкала либо среднеазиатского бешбармака. Такая еда считается самой что ни на есть мужской.
В Чечне есть предание о богатыре Магомете, который собирался жениться. Однако он так увлекся жижиг-галнашом, что в итоге съел всех барашков в округе. Даже о свадьбе позабыл, и невеста в результате вышла замуж за другого.
Жижиг-галнаш обязана уметь быстро и вкусно приготовить любая чеченская девушка. Без такого навыка ей просто не сыскать хорошего мужа. Иногда потенциальная родня будущего мужа проверяет будущую невестку, дав ей задание приготовить им жижиг-галнаш.
Чеченцы очень гордятся своим национальным блюдом. Они охотно предлагают его гостям республики. Не случайно, что один из лучших ресторанов вайнахской кухни на проспекте Путина в Грозном так и зовется - "Жижиг и Галнаш".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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