Ким Кардашьян рассказала о причине расставания с Питом Дэвидсоном

По сообщениям, Ким Кардашьян прекратила свой девятимесячный роман с Питом Дэвидсоном из-за их разницы в возрасте.

Источник сообщил: "Их разница в возрасте становилась все более ощутимой. Она более зрелая, чем Пит. Ким была измотана, и, поскольку он был в Австралии, отношения на расстоянии давались им нелегко".

"Дети даже не подозревали о ссоре, которую их отец затеял с Питом. В этом не было необходимости. Это просто привлекло нежелательное внимание и горе к семье".

Тристан Томпсон поделился загадочным постом после рождения ребенка с Хлоей Кардашьян: "Канье знает, что у него и Ким нет шансов снова быть вместе, он хочет, чтобы она была счастлива ".

Источник сообщил The Sun в воскресенье: "Этот раскол только заставляет Канье надеяться на возвращение Ким и заставить ее отказаться от их развода".