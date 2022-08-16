Ким Кардашьян рассказала о причине расставания с Питом Дэвидсоном
По сообщениям, Ким Кардашьян прекратила свой девятимесячный роман с Питом Дэвидсоном из-за их разницы в возрасте.
Источник сообщил: "Их разница в возрасте становилась все более ощутимой. Она более зрелая, чем Пит. Ким была измотана, и, поскольку он был в Австралии, отношения на расстоянии давались им нелегко".
"Дети даже не подозревали о ссоре, которую их отец затеял с Питом. В этом не было необходимости. Это просто привлекло нежелательное внимание и горе к семье".
Тристан Томпсон поделился загадочным постом после рождения ребенка с Хлоей Кардашьян: "Канье знает, что у него и Ким нет шансов снова быть вместе, он хочет, чтобы она была счастлива ".
Источник сообщил The Sun в воскресенье: "Этот раскол только заставляет Канье надеяться на возвращение Ким и заставить ее отказаться от их развода".
Опубликовано: Ангелина Крент
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