Флоренс Пью болеет редким заболеванием, из-за чего ей пришлось переехать в Испанию

Звезда "Черной вдовы" Флоренс Пью в понедельник вышла из себя с Беаром Гриллсом, и помимо прыжков с вертолета и через водопады, английская актриса рассказала о заболевании, из-за которого ее семья переехала в Испанию.

“Мы были в Испании, из-за моих проблем с дыханием, и когда я была моложе, мне посоветовали, что более жаркий климат будет лучше”, - сказала Пью. “У меня астма, а еще у меня такая штука, как трахеомаляция. И поэтому с юных лет у меня просто была другая дыхательная система ”.

К счастью, Пью научилась жить со своей трахеомаляцией. И это, конечно же, не помешало ей надрать кому-нибудь задницу в MCU. На самом деле, это основная причина ее характерного скрипучего голоса.

“Теперь, когда я стала старше, если я болею, это не влияет на меня так сильно, как когда я была ребенком”, - сказала Пью.