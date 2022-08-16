Меган Маркл до сих пор держит обиду на Кэти Перри за замечание о свадебном платье

Сообщается, что Меган Маркл затаила обиду на поп-звезду Кэти Перри после того, как она сделала негативные комментарии о своем свадебном платье.

Во время рекламного тура по США для American Idol Кэти сказала о свадебном платье Меган, что она "сделала бы еще одну примерку".

"Тем не менее, Меган прекрасно осведомлена о комментарии, который Кэти Перри сделала в 2018 году о своем свадебном платье, и известна тем, что затаила обиду".

Источник продолжил: "Хотя комментарий не должен был быть обидным, Меган в то время была подавлена спорами с персоналом, герцогиней Кембриджской и Томасом Марклом".

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

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