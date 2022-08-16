Клишас призвал пресечь попытки Украины превратить Россию в полигон для диверсий
Член Совфеда РФ Клишас заявил, что необходимо пресечь попытки украинских диверсантов подорвать безопасность на территории России.
Во вторник, 16 августа 2022 года, руководитель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в Telegram-канале обратил внимание своих подписчиков на участившиеся попытки совершения диверсий украинской стороной на территории России.
Клишас уверен, что Россия обязана нанести жестокий ответный удар после диверсий в Крыму и Курской области, дабы в корне пресечь все попытки украинских диверсантов посягнуть на суверенитет Российской Федерации для обеспечения безопасности россиян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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