Монеточка призналась, что жалеет о невозможности родить в России
Певица Лиза Монеточка переехала с мужем в Литву, на днях ее могут положить в больницу, чтобы стимулировать роды.
Певица Монеточка в соцсетях призналась, что на фоне приближения родов у нее «появился глупый бзик», сообщает Рамблер.
«Я очень грущу, что рожать буду вдали от своих друзей и семьи, и никто не подарит все эти милые детские штучки, шарики, цветочки, нужную и ненужную всячину», — написала Елизавета.
По словам певицы, она понимает глупость ситуации, однако ей все равно «почему-то грустно». Елизавета не скрывает, что она любит «эти банальности», очень скучает «по своим любимым людям, которые сегодня далеко».
Близкий к окружению певицы источник рассказал «Комсомольской правде», что певица изначально планировала рожать ребенка в Сочи, где у нее на Красной поляне есть коттедж за 18 миллионов рублей.
«Они с Витей там поженились, и надеялись растить там ребенка вдали от городской суеты. Однако времена изменились», — рассказал собеседник издания.
Как напоминает Рамблер, Монеточка уехала из РФ в начале мая. Она объясняла отъезд желанием «почувствовать себя свободно и иметь возможность высказываться».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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