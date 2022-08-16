Монеточка призналась, что жалеет о невозможности родить в России

Певица Лиза Монеточка переехала с мужем в Литву, на днях ее могут положить в больницу, чтобы стимулировать роды.

Певица Монеточка в соцсетях призналась, что на фоне приближения родов у нее «появился глупый бзик», сообщает Рамблер.

«Я очень грущу, что рожать буду вдали от своих друзей и семьи, и никто не подарит все эти милые детские штучки, шарики, цветочки, нужную и ненужную всячину», — написала Елизавета.

По словам певицы, она понимает глупость ситуации, однако ей все равно «почему-то грустно». Елизавета не скрывает, что она любит «эти банальности», очень скучает «по своим любимым людям, которые сегодня далеко».

Близкий к окружению певицы источник рассказал «Комсомольской правде», что певица изначально планировала рожать ребенка в Сочи, где у нее на Красной поляне есть коттедж за 18 миллионов рублей.

«Они с Витей там поженились, и надеялись растить там ребенка вдали от городской суеты. Однако времена изменились», — рассказал собеседник издания.

Как напоминает Рамблер, Монеточка уехала из РФ в начале мая. Она объясняла отъезд желанием «почувствовать себя свободно и иметь возможность высказываться».