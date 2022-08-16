Гвинея заявила о желании укрепить военное сотрудничество с Россией
В Минобороны Гвинеи рассказали о планах по наращиванию военного сотрудничества с Россией.
Во вторник, 16 августа 2022 года, заместитель министра обороны Гвинеи Давид Хаба в ходе выступления на проходящей в Москве конференции по международной безопасности заявил, что надеется на укрепление уже существующих между Конакри и Москвой военных связей.
Хаба подчеркнул, что Гвинея ценит дружественные отношения с Россией, а также совместную взаимовыгодную работу между гвинейской и российской армиями по обеспечению безопасности и защите независимости и суверенитета в нынешней напряжённой геополитической ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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