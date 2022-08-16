Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника, обманувшего ее на 500 тысяч рублей

Мужчина обещал изготовить мебель на кухню, но потом перестал выходить на связь, 37-летняя женщина обратилась в полицию.

Дочь Григория Лепса пострадала от действий мебельщика-афериста. 37-летняя Инга Лепсверидзе в прошлом году заказала у человека с рекомендацией кухню для московской квартиры. Мужчина взял задаток в размере полмиллиона рублей (более половины всего заказа), и после этого перестал отвечать на звонки.

Когда Инга все-таки сумела дозвониться до мебельщика, тот уверял, будто гарнитур "вот-вот" поступит из Германии.

"По словам Инги Лепсверидзе, этот мужчина год морочил ей голову", - цитирует КП слова своего источника в правоохранительных органах. В итоге обманутая женщина обратилась в полицию.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве данные участников этой истории не раскрыла, но сообщила о схожем заявлении. По ее данным, 15 августа зарегистрировано заявление от гражданки 1984-го года рождения.

"Она просит принять меры к гражданину,обещавшему изготовить мебель. В качестве предоплаты женщина передала 500 тысяч рублей, но заказ не был выполнен. Проводится проверка», - говорится в пресс-релизе.

Если слова дочери шансонье подтвердятся, в отношении мебельщик может быть возбуждено уголовное дело - по статье «Мошенничество в крупном размере».

Инга Лепсверидзе - дочь певца Григория Лепса от первого, еще студенческого, брака.