Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника, обманувшего ее на 500 тысяч рублей
Мужчина обещал изготовить мебель на кухню, но потом перестал выходить на связь, 37-летняя женщина обратилась в полицию.
Дочь Григория Лепса пострадала от действий мебельщика-афериста. 37-летняя Инга Лепсверидзе в прошлом году заказала у человека с рекомендацией кухню для московской квартиры. Мужчина взял задаток в размере полмиллиона рублей (более половины всего заказа), и после этого перестал отвечать на звонки.
Когда Инга все-таки сумела дозвониться до мебельщика, тот уверял, будто гарнитур "вот-вот" поступит из Германии.
"По словам Инги Лепсверидзе, этот мужчина год морочил ей голову", - цитирует КП слова своего источника в правоохранительных органах. В итоге обманутая женщина обратилась в полицию.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве данные участников этой истории не раскрыла, но сообщила о схожем заявлении. По ее данным, 15 августа зарегистрировано заявление от гражданки 1984-го года рождения.
"Она просит принять меры к гражданину,обещавшему изготовить мебель. В качестве предоплаты женщина передала 500 тысяч рублей, но заказ не был выполнен. Проводится проверка», - говорится в пресс-релизе.
Если слова дочери шансонье подтвердятся, в отношении мебельщик может быть возбуждено уголовное дело - по статье «Мошенничество в крупном размере».
Инга Лепсверидзе - дочь певца Григория Лепса от первого, еще студенческого, брака.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
Сергей Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия добьется своих целей в Украине
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
Почему хиджаб можно, а чадру, паранджу и никаб нельзя: какие наряды носят чеченские женщины
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах