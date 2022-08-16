Дмитрий Медведев не верит в перспективы сотрудничества «Роскосмоса» и NASA

Заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что Россия может ждать взаимодействия от США по космосу «как от козла молока».

Выступая на форуме "Армия-2022" Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что России не стоит ждать от Соединённых Штатов конструктивного взаимодействия в космической сфере.

Представители "Роскосмоса" продемонстрировали Дмитрию Медведеву макет новой российской орбитальной станции и рассказали, что открыты для международного сотрудничества в космической сфере, в том числе и с NASA.

"От них не дождёшься. Как от козла молока. Они своего-то не упустят", — поделился мнением Медведев.

Ранее Юрий Борисов, глава корпорации «Роскосмос» заявил, что Россия выйдет из международного космического проекта после 2024 года.

В NASA сообщили, что никаких официальных уведомлений на этот счёт не получали. Более того, Кэти Людерс, руководитель космических операций, рассказала, что по её данным Россия останется в проекте МКС как минимум до 2028 года.