Латвия ограничит въезд и перестанет продлевать ВНЖ для граждан России
Латвийский премьер Кариньш заявил, что правительство страны «концептуально договорилось» ограничить въезд по шенгену и прекратить продления ВНЖ для россиян.
Во вторник, 16 августа 2022 года, премьер-министр Латвийской Республики Кришьянис Кариньш в своём аккаунте Twitter заявил пользователям социальной сети, о введении визовых ограничений и прекращение продления вида на жительства для всех россиян.
Кариньш уточнил, что в настоящее время высшее руководство Латвии «концептуально договорилось» частично удовлетворить призыв Зеленского о недопустимости выдачи виз и ВНЖ для граждан РФ, разработав соответствующий законопроект, который вступит в силу после одобрения Министерством внутренних дел Латвии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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