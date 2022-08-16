Латвия ограничит въезд и перестанет продлевать ВНЖ для граждан России

Латвийский премьер Кариньш заявил, что правительство страны «концептуально договорилось» ограничить въезд по шенгену и прекратить продления ВНЖ для россиян.

Во вторник, 16 августа 2022 года, премьер-министр Латвийской Республики Кришьянис Кариньш в своём аккаунте Twitter заявил пользователям социальной сети, о введении визовых ограничений и прекращение продления вида на жительства для всех россиян.

Кариньш уточнил, что в настоящее время высшее руководство Латвии «концептуально договорилось» частично удовлетворить призыв Зеленского о недопустимости выдачи виз и ВНЖ для граждан РФ, разработав соответствующий законопроект, который вступит в силу после одобрения Министерством внутренних дел Латвии.