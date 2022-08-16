Почему хиджаб можно, а чадру, паранджу и никаб нельзя: какие наряды носят чеченские женщины

Хиджаб - традиционна одежда чеченки. Предписана она строгими исламскими правилами. Женщина должна скрывать волосы и плечи от посторонних глаз, но вот лицо обязательно должно быть открытым.

Хиджаб представляет собой дамское одеяние в виде накидки, которой женщина укрывает голову - волосы, шею, плечи. Лицо при этом прятать не нужно.

Выбор хиджабов очень большой: разные ткани, расцветки, фасоны. В таких покрывалах на телевидении можно увидеть женщин-дикторов, в них ходят студентки, школьницы и вообще дамы любых профессий.

Согласно исламским требованиям мусульманка может открыть свои волосы только мужу или близким родственникам.

Раньше, еще в доисламские времена, замужние чеченки носили чухту - специальную длинную накидку, закрывающая волосы.

Очень религиозные чеченки надевают хиджабы своим детям уже с 7-8 лет, чтобы девочка привыкала с детства к такому одеянию.

Однако наряды, закрывающие лицо, в Чечне запрещены. К таким относятся никаб, чадра, паранджа.

Никаб - головной убор, который оставляет открытыми только глаза. Паранджа и чадра - наряды, под которыми лица не видно вообще.

Глаза в них скрыты под специальной узкой сеткой (чачван). В таких одеждах, как правило, ходят женщины Афганистана и чрезмерно религиозных арабских стран Ближнего Востока.

С чеченками, которые закрывают лицо, проводят разъяснительные беседы органы власти и местное духовенство.

На телевидении устраивают показательные передачи, где дам убедительно просят отказаться от таких нарядов.

Причина таких запретов кроется в исламских традициях. В Чечне считается, что никаб, паранджа и чадра - это национальная одежда арабских женщин. Она придумана для жаркого пустынного климата и защищает от летящего в лицо песка.

По мнению Духовного управления Чечни, закрытая одежда не добавляет женщине добродетели и веры. При этом никаб или паранджа вызывают стойкие ассоциации с экстремизмом и ваххабизмом.

Силовики и чеченские власти с крайней подозрительностью относятся к женщинам, скрытым под чадрой: невозможно понять, кто перед тобой стоит и с какими целями скрыто лицо. Так же скрывали себя, например, печально известные "черные вдовы".

Не все женщины в Чеченской Республике готовы носить строгие головные уборы. Современные чеченки иногда и вовсе отказываются от хиджабов, заменяя их на более легкий вариант - специальную косынку, лишь слегка покрывающую волосы.