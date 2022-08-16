В ООН надеются, что генсек Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским
ООН ожидает двусторонней встречи Гуттериша и Зеленского для обсуждения обстрелов Запорожской АЭС и изолятора в Еленовке.
Во вторник, 16 августа 2022 года, официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в пресс-релизе рассказал об ожиданиях от предстоящей поездки Генсека организации Антониу Гутерриша на Украину.
Дюжаррик заявил, что ООН надеется на проведения личной встречи Гуттериша с Зеленским для обсуждения экспорта украинских зерновых культур, а также поднятия вопросов касательно периодических атак украинской стороной Запорожской АЭС и миссии по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке, где содержались пленённые солдаты ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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