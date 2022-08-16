Рогов: реактор Запорожской АЭС выдержит прямое падения самолёта, но есть нюансы

Сотрудник совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о риске поломки на АЭС в Запорожье.

Во вторник вечером официальный представитель совета администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что при прямом падении самолёта на атомную электростанцию в Энергодаре её реактор останется целым.

При этом Рогов утверждает, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС украинскими войсками всё же значительно увеличивают риски возникновения ядерной катастрофы.

По словам Владимира Рогова, всё дело в том, что ВСУ наносят прицельные удары по системе охлаждения АЭС в Запорожье, что является крайне опасным.