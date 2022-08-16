США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Вашингтона ранее отложил испытания из-за эскалации напряженности с Пекином в контексте китайских маневров вокруг Тайваня в первые недели августа, сообщает CNN.

Испытания показали "ядерную готовность США и гарантировали эффективность национального ядерного сдерживания", — говорится в заявлении американских военных во вторник.

Агентство Reuters подчеркнуло, что Minuteman III, производимый компанией Boeing, имеет решающее значение для стратегического арсенала вооруженных сил США. Ракета с дальностью более 9660 км может двигаться со скоростью около 24 тысяч км/ч.

В начале августа министр обороны США Ллойд Остин издал приказ отложить плановые испытания ракеты Minuteman, запланированные на первую неделю месяца, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

В апреле Пентагон отменил запланированные ранее испытания этой же ракеты. В то время изменение планов было направлено на то, чтобы остановить рост ядерной напряженности в отношениях с Россией.

Президент России Владимир Путин объявил в феврале, что ядерные силы страны будут приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Россия и США обладают крупнейшими в мире арсеналами ядерных боеголовок.