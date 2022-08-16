США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Американские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Вашингтона ранее отложил испытания из-за эскалации напряженности с Пекином в контексте китайских маневров вокруг Тайваня в первые недели августа, сообщает CNN.
Испытания показали "ядерную готовность США и гарантировали эффективность национального ядерного сдерживания", — говорится в заявлении американских военных во вторник.
Агентство Reuters подчеркнуло, что Minuteman III, производимый компанией Boeing, имеет решающее значение для стратегического арсенала вооруженных сил США. Ракета с дальностью более 9660 км может двигаться со скоростью около 24 тысяч км/ч.
В начале августа министр обороны США Ллойд Остин издал приказ отложить плановые испытания ракеты Minuteman, запланированные на первую неделю месяца, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
В апреле Пентагон отменил запланированные ранее испытания этой же ракеты. В то время изменение планов было направлено на то, чтобы остановить рост ядерной напряженности в отношениях с Россией.
Президент России Владимир Путин объявил в феврале, что ядерные силы страны будут приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Россия и США обладают крупнейшими в мире арсеналами ядерных боеголовок.
Опубликовано: Николай Скира
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