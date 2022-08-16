FT: Евросоюз требует от Турции объяснений роста товарооборота между ней и Россией

Новостное агентство Financial Times утверждает, что страны ЕС затребовали объяснений от Турции касательно роста товарооборота между Анкарой и Москвой.

Вечером вторника обозреватели международной газеты Financial Times опубликовали статью, в которой сообщили, что страны Европейского союза требуют от Турции объяснений того, почему товарооборот между Москвой и Анкарой возрос.

При этом министр промышленности и торговли Турции утверждает, что изменения в российско-турецком товарообороте являются несущественными.

Однако журналисты издания Financial Times утверждают, что после начала российской специальной военной операции товарооборот между Турцией и РФ вырос на 46 процентов по сравнению с прошлым аналогичным периодом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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