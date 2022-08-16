Юрий Хой сначала работал в ГАИ, а потом стал самым известным панком в СССР

Солист группы «Сектор газа» Юрий Хой – одна из самых ярких фигур 1990-х годов. Музыкантов из Воронежа знала вся страна, а их песни были близки многим, несмотря на обилие мата.

Настоящая фамилия Юрия – Клинских, а первое место работы – Госавтоинспекция. Но хорошего милиционера из него не получилось, ведь он не хотел придираться и выполнять нормы по штрафам.

Зато с корочками ГАИ он всегда мог купить дефицитную водку, и к нему часто за этим обращались. В рок-клубе, где Юрий часто бывал, к нему прицепилось прозвище «Хой», которое впоследствии стало псевдонимом.

Музыкант считал, что для нормального творческого процесса нужна как минимум бутылка водки в день. Однажды ему довелось выпивать даже с Юрием Никулиным после выступления в его цирке.

Юрию всегда нравилось сочетание рэпа с металлом, а его кумирами были Red Hot Chili Peppers. Уважал он также Высоцкого и «Машину времени». Но в его песнях причудливо сплетались и другие жанры, щедро приправленные фольклором.

По словам старшей дочери музыканта Ирины, Юрий дома и на сцене был совершенно разным. В семье он не ругался матом, был достаточно скромным и даже курил так, чтобы дети не видели.

20 лет назад Юрий Хой умер, ему было 35 лет. Врачи назвали причиной смерти обширный инфаркт, но у музыканта никогда не было проблем с сердцем. При вскрытии в его организме не было обнаружено ни наркотиков, ни алкоголя.

Многие считают, что в смерти Юрия виновата его любовница Ольга Самарина, которая якобы подсадила его на наркотики, из-за чего он заразился гепатитом. Сама Ольга винит в произошедшем жену своего возлюбленного, которая ходила к бабке и предрекала ему «большую беду».