Bloomberg: Россия и Турция вступили в конфликт из-за продажи средств ПВО

Россия заявила, что подписала контракт на поставку Турции дополнительных зенитных ракет, но Анкара быстро отвергла утверждения о том, что было подписано новое соглашение о закупке.

По словам Дмитрия Шугаева, главы Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству, контракт предусматривает местное производство в Турции компонентов российской системы противоракетной обороны С-400.

Турецкое агентство по оборонным закупкам SSB опровергло факт подписания второго соглашения о закупке, заявив, что с момента подписания первоначальной сделки в 2017 году условия не изменились.

Но новое соглашение о покупке передовых российских ракетных систем в разгар войны, которое привело к широкому международному осуждению действий России, может вновь вызвать напряженность в отношениях с членами НАТО, включая США, которые по-прежнему выступают против покупки Турцией С-400.