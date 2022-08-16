Кариньш: Латвия не продлит вид на жительство россиянам и не будет выдавать визы
Премьер Латвии Кришьянис Кариньш утверждает, что власти его страны договорились не продлевать виды на жительство гражданам РФ, а также не выдавать шенгенские визы россиянам.
16 августа латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш написал новый пост в Twitter, где заявил, что власти Латвии договорились не продлевать виды на жительство россиянам.
Также Кариньш утверждает, что латвийское правительство намерено ограничить въезд в страну российским гражданам, обладающих шенгенскими визами.
При этом Кришьянис подчеркнул, что договор между властями Латвии носит концептуальный характер и должен быть подтверждён соответствующим законом МВД.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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